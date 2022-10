Cemitérios devem receber 30 mil no feriado de Finados

Os cemitérios da região esperam receber um público de mais de 30 mil pessoas no feriado de Finados, na próxima quarta-feira. Só em Americana devem circular cerca de 15 mil visitantes.

Nos cemitérios da Saudade e Parque Gramado, o horário de funcionamento será das 7 às 18 horas. Também haverá missas na capela do Parque Gramado, em cinco horários: 7h30, 9h30, 11h30, 14h30 e 17 horas. Na Igrejinha do Cemitério da Saudade as missas serão às 8h, 10h e 16 horas.

Cemitério Parque Gramado, em Americana: programação das 7 às 18 horas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em Santa Bárbara d’Oeste, servidores realizaram a revisão e manutenção de limpeza, capinação, paisagismo, poda de árvores e pintura de guias nos Cemitérios Municipais Campo da Ressurreição (Central) e da Paz (Cabreúva).

O horário de funcionamento dos locais seguirá das 8 às 17 horas. Os responsáveis pelos túmulos deverão executar a limpeza até esta segunda-feira, no mesmo horário.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Somente ambulantes cadastrados pelo município estão autorizados a comercializar flores naturais e artificiais, velas, pastel, refrigerante, água (bebidas não alcoólicas), caldo de cana, lanches, doces, tapioca, melancia, abacaxi, frutas, milho verde e derivados, churros, sorvetes e sucos.

Não será permitida a venda de churrasco (espetinho), acessórios em geral, como bolsas, roupas, brinquedos, bijouterias, entre outros.

Em Nova Odessa, a expectativa é de 6 mil visitantes no Cemitério Municipal, entre 7 e 17 horas. O “mutirão” de zeladoria prossegue até a véspera do Finados.

Na cidade, o setor de Trânsito está providenciando a repintura da sinalização de solo das vias próximas e caminhos internos do Cemitério, bem como a interdição das ruas Anchieta e 1º de Janeiro na terça e no feriado.

A Prefeitura de Nova Odessa lembra que é vedada a colocação de vasos com água parada no interior do local, para evitar a proliferação do mosquito transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya.

Quem comprar flores não deve levar o pratinho ao cemitério. Outro criadouro muito comum são os plásticos que embrulham as flores, que não devem ser deixados sobre as sepulturas.