CCR AutoBAn registra queda de 24% em acidentes na Operação Ano Novo de 2023

A CCR AutoBAn, concessionária responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, registrou queda de 24% nos números de acidentes no feriado de Ano Novo em comparação com 2022. Neste ano ocorreram 41 acidentes e no feriado do ano passado foram registrados 54.

O movimento foi de 557 mil veículos, entre saída e chegada à Capital, durante a Operação Ano Novo, no período entre a zero hora de sexta-feira (29/12) e 24 horas de segunda (01/01).

O número de feridos também teve uma queda. Em 2022 foram registrados 31 e neste ano o número ficou em 22, sendo uma queda de 29%.

Ao longo do feriado prolongado foram realizados 1.889 atendimentos pela empresa, incluindo os serviços das equipes de inspeção de tráfego, guinchos e atendimento pré-hospitalar.

O CCO (Centro de Controle Operacional) da CCR AutoBAn recebeu 1.547 ligações pelo 0800 e WhatsApp.

Segundo a concessionária, os principais tipos de atendimento realizados durante o feriado prolongado foram: pane mecânica (729 atendimentos); pneu furado (129); pane elétrica (26); pane seca (43); superaquecimento do motor (43) e bateria descarregada (19).

No Natal, a CCR AutoBAn registrou fluxo de 695 mil veículos nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes.