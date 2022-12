CCR AutoBAn prevê movimento de 600 mil veículos durante Ano Novo

A CCR AutoBAn estima fluxo de 600 mil veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante a Operação Ano Novo, entre saída e chegada à Capital, no período entre a zero hora desta quinta-feira (29) e meia noite de domingo (1°).

A CCR AutoBAn estima fluxo de 600 mil veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante a Operação Ano Novo – Foto: Divulgação

Para viajar com mais tranquilidade, a concessionária orienta os motoristas a evitarem os horários de fluxo mais intenso, especialmente no domingo (1°).

Na saída, estão previstos maiores movimentos no sentido interior, das 16 às 19 horas de sexta-feira (30) e das 9h às 11h de sábado (31). No retorno, é esperada concentração de veículos no sentido capital, das 15h às 23h de domingo (1°).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os motoristas podem obter informações sobre condições de tráfego e solicitar serviços por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp no número (11) 4589-3999.

O SOS Usuário da concessionária também conta com o Disque CCR AutoBAn, com atendimento telefônico a partir do número 0800 055 55 50 ou por meio dos telefones de emergência instalados a cada quilômetro de rodovia. Condições de tráfego no Sistema Anhanguera-Bandeirantes também podem ser acessadas no site da concessionária.