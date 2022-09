CCR AutoBAn prevê fluxo de 132 mil veículos durante Feriado

Durante o período estará em vigor a Operação Caminhão, com o objetivo de melhorar a distribuição do tráfego

A CCR AutoBAn estima movimento de aproximadamente 132 mil veículos nas rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante o feriado da Independência, no dia 7 de setembro, entre saída e chegada à Capital.

Os horários de fluxo mais intenso estão previstos para acontecer das 16 às 19 horas na terça-feira (dia 6) e das 9 às 10 horas de quarta-feira (dia 7), no sentido interior. No retorno, é esperado maior movimento das 17 às 18 horas no sentido capital.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante o feriado estará em vigor a Operação Caminhão. Dessa forma, esse tipo de veículo que se destina à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) deve utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes.

O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A concessionária prestará apoio à fiscalização feita pela Polícia Militar Rodoviária.

DER: Mais de 500 mil veículos devem deixar a Capital Paulista, sentido litoral e interior, pelas rodovias administradas pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagem), de acordo com a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). Reforços Operacionais serão realizados neste feriado da Independência.

“Estamos mobilizados para coordenar a operação tanto nas rodovias do DER como também nas concessionadas. São centenas de veículos de apoio e de profissionais envolvidos, com as Unidades Básicas de Atendimento funcionando sem interrupção para auxiliar os usuários”, afirma o secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

Contatos de emergência das concessionárias que administram a malha rodoviária paulista e do DER: