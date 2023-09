CCR AutoBAn abre vagas para operador de pedágio em Nova Odessa e Sumaré

Pedágio da Rodovia Anhanguera, em Nova Odessa - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A CCR AutoBAn, concessionária responsável pelo sistema de rodovia Anhanguera-Bandeirantes, abriu vagas para operador de pedágio para moradores de Nova Odessa e Sumaré. As oportunidades são para jornada de trabalho de seis ou 12 horas, de acordo com a empresa.

O candidato interessado deverá ter o ensino fundamental completo, disponibilidade para trabalhar no período diurno ou noturno e em escala.

Entre as funções exercidas, estão realizar a liberação das faixas automáticas; identificar, classificar e cobrar as tarifas de pedágio, de acordo com as classes dos veículos; registrar o recebimento das tarifas de pedágios dos veículos; emitir o recibo correspondente ao valor da tarifa cobrada e informar ao líder imediato as ocorrências surgidas em sua cabine.

Além do salário, que varia de acordo com a carga-horária, a concessionária oferece assistência médica e odontológica, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, vale transporte, licença maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias, Gympass (academia) e folga no dia do aniversário.

Interessados na vaga devem se inscrever através da internet.