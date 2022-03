CCR AutoBAn abre vagas exclusivas para mulheres em curso de formação na área de tecnologia 

Instituto CCR e CCR AutoBAn, em parceria com a Junior Achievement Brasil e a IBM, oferecem o curso gratuito de tecnologia exclusivo para mulheres, o “Elas na Tech”. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 31 de março pela página oficial do projeto.

O curso contará com conteúdo técnico de desenvolvimento e programação digital onde as alunas poderão desenvolver habilidades técnicas e socioemocionais para se posicionar no mercado de trabalho. As aulas acontecem de abril a agosto de 2022, com 4 horas semanais.

Além das aulas semanais, serão oferecidos aulões ao vivo e todas as alunas do projeto poderão realizar mentorias com colaboradores do Grupo CCR.

O programa seguirá o protocolo já utilizado nos cursos do Instituto CCR, com linguagem simples, ágil e livre de termos que inibam o aprendizado das participantes.

O “Elas Na Tech” será chancelado e realizado com a metodologia da JA Brasil com o apoio da IBM, empresas do ramo tecnológico.