CCR abre inscrições para o Programa de Estágio 2022

O Grupo CCR, empresa atuante nos segmentos de gestão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e serviços, está com as inscrições abertas para o seu programa de estágio de 2022. As inscrições seguem até dia 21 de janeiro no site da consultoria Eureca.

Há pelo menos 80 vagas disponíveis nas cidades de São Paulo, Jundiaí, Barueri, Rio de Janeiro, Salvador (BA), Goiânia (GO), São Luis (MA), São José dos Pinhais (PR), Foz do Iguaçu (PR), Porto Alegre (RS) e Maquiné (RS).

Além da previsão de formação (entre junho de 2023 e dezembro de 2024), outro pré-requisito é disponibilidade para estagiar presencialmente de segunda a sexta no local da vaga escolhida.

Entre os benefícios estão inclusos: bolsa-estágio, assistência médica e odontológica, vale-transporte, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, folga no dia do aniversário, Gympass e Programa Viva Bem (saúde e bem-estar).

Os principais focos do programa de estágio são desenvolver as habilidades técnicas e comportamentais dos novos talentos, proporcionar uma imersão nos negócios e cultura da empresa e fornecer mentorias das lideranças para capacitar os futuros colaboradores. Por conta da pandemia, o processo de seleção seguirá o formato virtual.

Calendário de recrutamento:

06/12 – Início das inscrições;

21/01 – Encerramento das inscrições;

Até 28/01 – Comunicação dos aprovados para as dinâmicas;

07/02 a 16/02 – Dinâmicas online;

21/02 a 11/03 – Entrevistas;

Até 18/03 – Resultado final do programa.

*Estagiária, sob supervisão de Rodrigo Alonso