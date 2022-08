Caterpillar injeta R$ 600 milhões em nova linha de montagem em Piracicaba

A Caterpillar anunciou, nesta segunda-feira (8), a sua nova linha de montagem de motoniveladoras – máquinas utilizadas na construção civil -, na unidade da empresa em Piracicaba. Com investimentos de cerca de R$ 600 milhões, a estrutura deve ser concluída até 2023 e tem como objetivo abastecer o mercado brasileiro, além de garantir exportação do maquinário para diversos países.

O prefeito de Piracicaba Luciano Almeida (União Brasil), o presidente da Caterpillar Brasil, Odair Renosto, e o vice-presidente senior da empresa, Frederic Islas, durante a inauguração – Foto: Caterpillar / Divulgação

Com 11 mil metros quadrados, o espaço para a montagem de motoniveladoras é 50% maior que a anterior, mais eficiente e rápida. A linha possui 27 novas pontes-rolantes com rádio controle, conta com sistema automático de controle das etapas de montagem, novo conceito de hot-teste sem cabine e sistema smart mover, ao invés de trilhos nas linhas. O espaço recebeu, ainda, piso com gradil coletor de resíduos, para a contenção de derrame acidental de óleos, entre outras tecnologias.

Além da nova linha de montagem, haverá investimentos na aquisição de novos equipamentos de produção, como robôs de soldagem, introdução de novos processos industriais e otimização geral do layout de fábrica. Um novo prédio também está sendo construído com 12 mil metros quadrados, para facilitar o processo de logística dentro do ambiente fabril.

A cerimônia de inauguração foi realizada na sede da empresa e contou com a presença do presidente da Caterpillar Brasil, Odair Renosto; do vice-presidente senior, Frederic Istas; do prefeitode Piracicaba, Luciano Almeida (União Brasil); e do secretário de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo, José Luiz Guidotti Junior.