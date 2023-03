Casos de tuberculose aumentam 30% em 2022 na região

A tuberculose é uma doença curável quando o tratamento, que dura no mínimo seis meses, é feito até o final com medicamentos disponíveis no SUS

Unidades básicas de saúde de Americana intensificaram a busca ativa por casos - Foto: Marilia Pierre - Prefeitura de Americana

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou 63 casos a mais de tuberculose no ano passado em relação ao período anterior. O número de pessoas infectadas saltou de 204 para 267 entre 2021 e 2022, uma alta de 30,8%.

Por dia, no Brasil, 14 pessoas morrem em decorrência da doença, número recorde em quase duas décadas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (24), Dia Mundial de Combate à Tuberculose.

Na região, apenas Americana viu a quantidade de casos estabilizar. Foram 34 em 2021 e 31 no ano passado. Atualmente, o município tem 19 pacientes em acompanhamento médico. A tuberculose é uma doença curável quando o tratamento é feito até o final. Ele dura no mínimo seis meses e é feito com quatro medicamentos, disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde).

Por conta da data em alusão à doença, as unidades básicas de saúde de Americana intensificaram a busca ativa de casos respiratórios sintomáticos, visando a detecção precoce e o tratamento da doença, o que contribui para a redução na transmissão e, consequentemente, de mortes. As ações tiveram início no último dia 17 e se estendem até 31 de março.

Em Santa Bárbara d’Oeste, os casos positivos passaram de 32 para 56 entre 2021 e 2022. Em nota, a Secretaria de Saúde do município informou que realiza, ao longo do ano, ações de conscientização sobre a doença, como entrega de materiais informativos, busca ativa de casos, além de divulgações nos canais oficiais da administração, como site e redes sociais.

Na cidade de Nova Odessa, o número de pessoas infectadas passou de 14 para 18 no mesmo período. Em Sumaré, os casos aumentaram de 61 para 67 e, em Hortolândia, de 63 para 95.

A doença. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer órgãos como ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro).

Os sintomas mais frequentes são tosse seca ou com secreção por mais de três semanas, podendo evoluir com pus ou sangue; cansaço excessivo e prostração; febre baixa geralmente no período da tarde; suor noturno; falta de apetite; emagrecimento acentuado e rouquidão.

A transmissão é direta, de pessoa a pessoa. O doente expele, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotículas de saliva que podem ser aspiradas por outro indivíduo. A melhor forma de prevenir a transmissão é fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível. Quinze dias após iniciado o tratamento, o paciente já não transmite mais a doença.

A principal prevenção contra a doença é a vacina BCG, obrigatória para menores de um ano e disponibilizada gratuitamente pelo Ministério da Saúde em todas as unidades de saúde.