Casos de dengue disparam em Americana e Nova Odessa em fevereiro

Os casos positivos de dengue dispararam em Americana e Nova Odessa no mês passado. Em Americana, enquanto em fevereiro de 2023 foram registradas 19 ocorrências, no mesmo período deste ano, os casos saltaram para 84, representando um aumento de 342%. Já em Nova Odessa, o quadro é ainda mais grave, com o número de contaminações subindo de oito para 235 – aumentou quase 30 vezes.

O combate à dengue é centrado principalmente na prevenção da reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. O esforço inclui a eliminação de possíveis criadouros em ambientes urbanos e rurais.

Neste ano, o governo federal iniciou também a vacinação contra a dengue com o imunizante Qdenga, do laboratório japonês Takeda, aprovado para uso recentemente. Porém, devido à disponibilidade limitada de doses, a vacinação está sendo priorizada para crianças de 10 a 14 anos. As cidades da região, no entanto, não entraram nesta primeira fase de imunização.

Para tentar conter a proliferação da doença, os agentes do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) de Americana têm intensificado as visitas casa a casa, revestindo caixas d’água com capas específicas, distribuindo folhetos informativos e implementando ações para erradicar os focos de reprodução do mosquito.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, enfatiza a importância do engajamento de toda a comunidade na luta contra a doença. “A dengue é uma doença que pode ter complicações graves e até mesmo levar à morte. É essencial o envolvimento de todos os setores da sociedade, pois um mosquito não pode ser mais forte do que uma cidade inteira.”

Em Nova Odessa, a Secretaria de Saúde realizou, no dia 28 de fevereiro, a primeira reunião de trabalho do recém-formado Comitê Intersetorial de Combate às Arboviroses, encarregado de supervisionar as ações contra o Aedes aegypti, vetor não apenas da dengue, mas também do vírus da zika e chikungunya.

A primeira ação decidida pelo comitê foi a realização de um mutirão de eliminação de criadouros do mosquito, realizado no último sábado (2), nos bairros Green Village e Lopes Iglesias.

Além disso, a cidade tem investido na orientação da população, entregando material informativo em estabelecimentos comerciais e ressaltando que a maior parte dos focos de reprodução do mosquito está dentro das residências e quintais.