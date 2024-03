Casos de dengue devem aumentar até maio, dizem especialistas

Chuva e calor podem contribuir para a expansão do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti

Médicas infectologistas entrevistadas pelo LIBERAL afirmam que o cenário atual da dengue é caótico e preocupante. E que o número de casos deve aumentar até maio por conta das previsões de chuva e calor, que podem contribuir para a expansão do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti.

Raquel Stucchi, infectologista da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, destacou a importância da prevenção individual, recomendando o uso de repelente e a eliminação de criadouros do mosquito.

“Cada um tem que olhar no entorno do seu quintal, limpar tudo que pode ser um criadouro do mosquito”, alertou. A médica também enfatizou a gravidade da dengue, destacando que a doença pode evoluir para casos graves e até mesmo fatais.

Ártemis Kílaris, médica infectologista do Hospital Unimed em Americana, classificou a situação como caótica, observando que já há casos graves surgindo na região.

Ela ressaltou ainda que em Americana está circulando o sorotipo 1 da dengue, o que pode aumentar o número de contaminações, uma vez que o vírus não circulava na cidade há algum tempo, o que significa que poucas pessoas estão imunes a ele, tornando a população mais suscetível.