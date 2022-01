Os casos de abandono de gatos e, principalmente, de cachorros, crescem no fim do ano, de acordo com relatos das ONGs (Organizações Não-Governamentais) Anjos Peludos, de Americana, Viralatinhas, de Sumaré, e AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa).

Casos de animais abandonados crescem no fim do ano na região – Foto: Divulgação

Entre os principais fatores apontados pelas entidades, estão o arrependimento da adoção e a fuga dos animais, que muitas vezes é causada por fogos de artifícios, comuns nesta época.

O presidente da AAANO, Thiago Rodrigues, conta que, somente no último dia 24, véspera de Natal, cinco filhotes de cachorro foram resgatados pela equipe no Jardim Marajaora e encaminhados à sede da associação. Além deles, outros 16 cães foram abandonados e recolhidos neste mês pela entidade, que já soma 500 animais abrigados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para ele, os casos de abandono estão relacionados às viagens de fim de ano e também às festividades da época. “Às vezes, a pessoa adota no impulso, vai viajar, não tem com quem deixar e acaba abandonando, ou então dá de presente para alguém, mas quem ganha o animal abandona”, comentou.

Para tentar minimizar estes casos, Thiago explica que a entidade não promove a adoção a partir da segunda semana de dezembro. Além disso, a ONG realiza campanhas de conscientização durante o ano todo e intensifica a partir de novembro, antes do período de fim de ano.

Cristiane Marques, presidente da Anjos Peludos, ressalta outro fator para o abandono. Para ela, os fogos de artifícios, já proibidos por lei estadual, assustam os animais, que acabam fugindo. “O dono vai viajar e deixa o cachorro em casa, mas com o barulho dos fogos, fica nervoso e acaba escapando. A gente vê muito nas redes sociais casos como este”, relatou.

Casos de animais abandonados crescem no fim do ano na região – Foto: Divulgação

Ainda de acordo com ela, nesta época há muitas mensagens de pessoas que querem doar o animal. A presidente ressalta que adoção deve ser feita de forma consciente, para não gerar o arrependimento.

“A gente sempre orienta no momento da adoção. Infelizmente, não podemos resgatar, só quando é prioridade, ou seja, em caso de atropelamento ou doença”, disse.

Neste caso, Cristiane contou que neste mês a ONG resgatou três cachorros em situação de prioridade. Um deles morreu, outro foi encaminhado para um lar temporário e o terceiro foi levado à sede da entidade.

Em Sumaré, a relações públicas da ONG Viralatinhas, Maria Conceição Muniz Suguihara, a Tuca, também relata o problema. Assim como voluntários das outras entidades, ela destaca a conscientização sobre o abandono.

“Nós não temos como adotar os animais de quem deseja deixar para adoção. Então, é preciso que as pessoas prestem atenção e não abandonem o cachorro ou o gato. Os animais sentem muito”, concluiu.