Casamentos na região vivem alta após queda na pandemia

O número de casamentos na RPT (Região do Polo Têxtil) registrou aumento pelo segundo ano consecutivo depois de ter chegado em 2020 ao menor índice da série histórica, que começa em 2015, do Portal de Transparência do Registro Civil. Ao todo, na região, foram 6.114 matrimônios, superando os 5.745 de 2021.

Os mais de 6 mil matrimônios se aproximaram dos dados anteriores à pandemia da Covid-19, considerada a principal responsável pelo baixo número de 4.764 registros em 2020. Em todos os anos de 2015 a 2018, a RPT ultrapassou os 7 mil casamentos, e em 2019 foram 6.581. Se mantiver a evolução, a expectativa é de que em 2023 a região retorne aos índices pré-pandêmicos.

“O período pandêmico foi complicado. Tem muitas pessoas que adiaram o casamento e estão fazendo agora, tem muitos casais que estavam prestes a realizar o matrimônio, mas desistiram durante a pandemia”, enumera Fátima Cristina Ranaldo Oliveira, oficiala do Cartório de Registros Civis de Americana.

Vanessa e Sérgio Luchiari, que se casaram em 2022 – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“E um outro ponto interessante é que no início da pandemia os casais optavam pela união estável e muitos estão convertendo essa modalidade para o casamento, porque a celebração é sempre muito representativa para os casais”, conta Fátima, que apresenta um levantamento do Cartório de Americana que aponta que 74 conversões foram realizadas desde 2020, sendo 16 no ano passado.

O município da RPT que mais registrou casamentos em 2022 foi Sumaré com 1.742. Na sequência, vem Hortolândia, com 1.477; Americana, com 1.325; e Santa Bárbara d’Oeste, com 1.106. Já Nova Odessa foi a cidade com a menor quantidade de matrimônios: 464.

Vanessa e Sérgio Luchiari, de Americana, são um dos casais que optaram pelo matrimônio em 2022. Ela organizou o casamento em apenas três meses e adotou uma estratégia curiosa para garantir que tudo saísse do papel.

“Eu fiz o contrário do que as pessoas costumam fazer. Primeiro fui atrás do salão, do buffet, de todo o necessário, e só depois eu marquei no cartório e na igreja. Não tive dificuldades, foi tudo muito rápido, muito tranquilo, mas eu sabia que as empresas estavam com a agenda lotada e que a maior dificuldade para datas seria com elas”, relata Vanessa.

De forma geral, nas cinco cidades da região, os meses com os maiores números de casamento são de setembro a dezembro. Santa Bárbara d’Oeste, por exemplo, só superou a marca de 100 matrimônios neste período. “Embora maio seja chamado de ‘mês do casamento’, os últimos meses do ano sempre são mais movimentados mesmo. Não há um único fator que explique isso. Geralmente, os argumentos mais comuns são o décimo terceiro e também o tempo, por causa do calor”, diz a oficial.

Divórcios chegam ao menor número desde 2015

Na contramão dos casamentos, foram 322 separações nas cidades da região protocoladas no Registro Civil. Este é o menor número de divórcios desde 2015. O que chama a atenção é que Americana tem a maior quantidade, com sobras, dentro deste recorte de anos: são 864 contra 468 de Sumaré, o segundo município

com mais divórcios. “A relação de Americana com os divórcios é curiosa, porque nós fazemos um número muito grande de casamentos de pessoas de 30 a 40 anos, o que dá entender que são pessoas mais maduras.

A teoria que temos é que em Americana os casais que se separam têm mais conhecimento do processo de separação e sabem buscar os seus direitos”, afirma Fátima. Vanessa defende o matrimônio e contraria o dito popular de que seja uma “instituição falida”.

Para ela, é um momento mágico. “Eu sou uma pessoa que ainda mantém aqueles princípios mais tradicionais e o casamento é muito emocionante. É um momento único. Se eu não tivesse gravado, eu não acreditaria em tudo o que aconteceu, porque você vive um dia de conto de fadas”.