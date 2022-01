Casal é vítima de sequestro em Nova Odessa e feito refém por duas horas

Um casal da região da cidade de São Paulo foi sequestrado nesta segunda-feira (27) em Nova Odessa por um grupo de ladrões e feito refém por pelo menos duas horas. Eles tiveram joias e cartões levados. Os dois foram liberados em Campinas.

Segundo informações da PM (Polícia Militar), por volta de 14h um estudante de 22 anos e sua namorada seguiam de carro para um supermercado em Nova Odessa para realizarem compras para a família, quando começaram a ser perseguidos por um Uno branco. Dentro desse veículo estavam seis pessoas.

Casal foi alvo da ação de bandidos e feito refém por pelo menos duas horas – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Em determinado momento, o Uno ultrapassou o carro das vítimas e parou na via, bloqueando a passagem. Três homens armados desceram e anunciaram o assalto.

O trio de criminosos entrou no carro do casal e os obrigou a sentarem no banco de trás do veículo.

Durante o trajeto, os ladrões tentaram fazer transferências via Pix do celular de umas das vítimas, porém o aparelho quebrou.

Posteriormente, eles pegaram diversos cartões de débito e crédito e forçaram o estudante a passar as senhas. Eles ainda roubaram uma corrente de ouro da namorada.

Após quase duas horas de sequestro, os ladrões abandonaram o casal no Jardim das Bandeiras, em Campinas, junto com o carro.

A ocorrência foi registrada 2ª Delegacia Seccional de Campinas e o caso será investigado. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido localizado.

Em entrevista à EPTV, as vítimas relataram que tiveram um prejuízo de R$ 15 mil em compras feitas pelos ladrões.