Casal de motociclistas é resgatado de enchente em Nova Odessa

foi levado pela enchente e precisou do resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU - Foto: Gabriel Pitor - Liberal

As chuvas deste domingo (27) causaram estragos em Nova Odessa. As avenidas Ampélio Gazetta, Carlos Botelho e Fuad Assef Maluf, que dão acesso a Sumaré, ficaram alagadas por conta do transbordamento do Ribeirão do Quilombo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por volta das 17h, um casal, que estava em uma motocicleta e trafegava pela Avenida Carlos Botelho, foi levado pela enchente e precisou do resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A via ficou bloqueada por cerca de 20 minutos. Ambos foram retirados com ferimentos leves.

Já na Rua Waldemar Sniker, no Jardim Santa Rosa, três árvores caíram e atingiram residências e carros – que estavam estacionados em frente a um salão de festas, onde estava acontecendo um casamento. Antes mesmo da Defesa Civil chegar ao local, os moradores já estavam trabalhando na retirada dos galhos.

rvores caíram com a força da chuva e atingiram casas e carros que estavam na via – Foto: Gabriel Pitor – Liberal

De acordo com a Defesa Civil de Nova Odessa, mais de 10 quedas de árvores foram registradas, além do Jardim Santa Rosa, nos bairros São Jorge, Bela Vista e Vila Azanha. Os pontos de alagamentos se concentraram nas avenidas supracitadas, mas por volta das 18h30 o trânsito foi normalizado.

“Nós vamos trabalhar praticamente a noite toda para desinterditar as vias bloqueadas por conta das árvores que caíram. E amanhã, já no período da manhã, vamos iniciar a limpeza dos locais junto à prefeitura”, explicou Vanderlei Vanag, coordenador da Defesa Civil.

REGIÃO. A tempestade também atingiu Americana, na região do Machadinho, e Sumaré.

Em Americana, apenas alguns galhos caíram na Avenida Bandeirantes. A Defesa Civil não recebeu ocorrências de alagamentos.

Por sua vez, em Sumaré, foram registradas duas quedas de árvore na região do Picerno, além de alagamentos nas avenidas Fuad Assef Maluf (no trecho dentro do Picerno) e da Amizade, bem como nas ruas do Café e Joseph Pleasent Fenley.

“Essas regiões possuem histórico de alagamentos. Algumas obras de adequação devem começar nas próximas semanas, justamente para melhorar essas vias”, contou superintendente da Defesa Civil de Sumaré, Demetrio Mateus Moreira.

Ainda segundo o superintendente as equipes da Defesa Civil já estão trabalhando nesses locais.