Cartórios eleitorais têm movimento grande no último dia para regularização

Eleitores no cartório em Americana para deixar o título regular – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O último dia do prazo para alistamento, transferência e regularização do título de eleitor, nesta quarta, foi marcado por grande movimento nos cartórios de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com Fábio Siscari de Andrade, chefe do cartório da 384ª Zona Eleitoral de Americana, a procura subiu. “A gente fez plantão inclusive no sábado e domingo, pouquíssimo movimento, mas segunda, terça e quarta veio aumentando”, disse. Nesta quarta, a fila tinha 25 pessoas, mas andava rápido e os eleitores recebiam orientação enquanto aguardavam.

Já no Cartório da 158ª Zona Eleitoral, o movimento foi um pouco mais calmo neste último dia, de acordo com o chefe da unidade, Márcio Uchida. “Os dias anteriores estavam piores do que hoje [quarta]”. Segundo ele, a maior demanda era para alistamento, transferência e atualização dos dados do título.

A estudante Camila Salheb, 18, procurou a unidade para tirar o título de eleitor e não enfrentou demora. “É um negócio muito importante para deixar passar. Não adianta eu ficar falando na internet das escolhas que estão sendo feitas e não tentar mudar”, disse.

O desempregado Afonso Pestana, 20, procurou o Cartório da 186ª Zona Eleitoral, em Santa Bárbara d’Oeste, para fazer o alistamento e poder votar este ano. Segundo ele, a decisão partiu da vontade de tentar mudar os rumos do País.

A procura pela unidade foi alta neste último dia, de acordo com a auxiliar de serviços gerais Sandra Serafim, da 186ª Zona Eleitoral.

*Estagiária sob supervisão de Diego Juliani.