Cartórios da RPT preparam urnas para 2º turno das eleições

Os cartórios da RPT (Região do Polo Têxtil) já estão preparando as urnas eletrônicas que serão usadas no 2º turno da eleição, no próximo domingo. As transferências dos equipamentos para as zonas eleitorais serão realizadas na manhã deste sábado, com as escoltas da PM (Polícia Militar) e GCM (Guarda Civil Municipal).

Fábio Siscari de Andrade, chefe da Zona Eleitoral 384, no Jardim Boa Vista, em Americana, estima que a votação deverá ser mais tranquila.

“Para domingo, as pessoas precisarão escolher apenas seus candidatos para governador e presidente. Deve ser mais rápida, pois no 1º turno as pessoas ainda precisavam ter contato com a identificação digital que era uma novidade”, relata Andrade.

Urnas eletrônicas serão transferidas para escolas neste sábado – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

O comandante do CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior), coronel Willians de Cerqueira Leite Martins, ressalta que a PM usará todo o efetivo no policiamento que será executado com rondas a pé e o apoio direto de viaturas, além do apoio operacional da Justiça Eleitoral e do Ministério Público.

“Os serviços ordinários executados pela PM funcionarão normalmente e diuturnamente através de policiamento ostensivo e preventivo, coibindo qualquer tipo de crime e também pelo atendimento emergencial 190. Os crimes de natureza eleitoral serão registrados e comunicados à Justiça Eleitoral que fará a devida apuração e responsabilização”, afirma o comandante.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

AUXÍLIO. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) publicou portaria nessa quarta-feira aumentando para R$ 55 o valor do auxílio-alimentação que será pago a mesárias e mesários neste 2º turno. No 1º turno, o auxílio fornecido pela Justiça Eleitoral foi de R$ 45.

De acordo com o Tribunal, no Estado de São Paulo 410.260 pessoas foram convocadas para a função nas Eleições 2022, sendo 258.841 voluntárias (63%).