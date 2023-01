Carro de advogado desaparecido é localizado carbonizado em Americana

Veículo foi encontrado na madrugada de sexta, por volta das 3h – Foto: Polícia Civil / Divulgação

O carro do advogado criminalista Valmir Ernesto, de 47 anos, que está desparecido desde a última quinta-feira (12), foi localizado carbonizado no Jardim Ipiranga, em Americana, na madrugada desta sexta. O veículo estava na Rua Ibirapuera.

Ernesto saiu de seu escritório, no Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa, na tarde da quinta e não retornou para casa.

A namorada do advogado esteve na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Ela informou que, como Ernesto não atendia o celular ou respondia as mensagens, decidiu procurá-lo na casa de amigos, mas não o encontrou.

O advogado teria saído com um veículo Volkswagen Fox. Trajava calça jeans e camiseta preta. A namorada também entrou em contato com a GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa para que observassem as câmeras de videomonitoramento. Recebeu a informação de que o carro foi identificado pelos equipamentos saindo da cidade às 18h12 e 19h15, sentido Santa Bárbara d’Oeste, pela Estrada Rodolfo Kivitz.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) pediu quebra de sigilo dos aparelhos de Ernesto e aguardam informações da operadora responsável, de acordo com o delegado Lúcio Petrocelli. Os investigadores também estão analisando as câmeras de monitoramento em busca de imagens referentes ao caso.

As investigações seguem junto à Polícia Civil de Nova Odessa e com o apoio do monitoramento de câmeras das GCMs de Nova Odessa e Americana. As guardas municipais também auxiliam nas buscas pelo desaparecido.

Veículo

O veículo carbonizado foi localizado pela polícia encostado na traseira de um um caminhão, por volta das 3h. O fogo também atingiu o baú do caminhão. As chamas foram controladas pelos bombeiros.

O carro foi apreendido e será periciado no IC (Instituto de Criminalística) de Americana.