Carro caído em canteiro central da SP-304 em Americana causa congestionamento

Um carro caído no canteiro central, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, mais a forte chuva que atingiu a região, gerou congestionamento na manhã desta segunda-feira (26). Não houve feridos. A curiosidade de outros motoristas também motivou a lentidão no tráfego.

Segundo informações do inspetor do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Leonardo Cirino, neste domingo (26), no período da tarde, um motorista de um Honda Civic perdeu o controle da direção devido a aquaplanagem e invadiu o canteiro central, no Km 129, próximo ao viaduto da Cillos. Ele não se feriu.

https://liberal.com.br/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Video-2024-05-27-at-09.19.18.mp4 Veículo invadiu o canteiro central da SP-304

Por volta de 8h30 desta segunda foram registrados ao menos dois quilômetros de congestionamento, nos dois sentidos da rodovia por conta de curiosos que passavam pelo local e também por conta da forte chuva que atingiu a cidade.

Ainda segundo o DER, o veículo será removido assim que a chuva parar.

Outro

Já na manhã desta segunda-feira (27), o motorista de um Fiat Up, que seguia pela Rodovia Astrônomo Jean Nicolini Jean Nicolini (SPA 127/304), em Nova Odessa, também aquaplanou por conta da forte chuva, perdeu o controle do veículo, e invadiu o canteiro central da via.

Na sequência, outros três motoristas que trafegavam na mesma via, ao observarem o acidente, também perderam o controle da direção e caíram no canteiro. Não houve feridos.

Quatro veículos foram parar no canteiro central da via – Foto: Divulgação

O DER atende a ocorrência.