Carro bate contra casas em Santa Bárbara após roubo

Duas casas localizadas na Rua do Chá, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, foram atingidas durante a fuga de três bandidos na noite desta terça-feira. O assaltante que dirigia o carro – um veículo Cherry Cielo roubado em Americana – perdeu o controle da direção, acertou dois carros e só parou ao bater contra as residências.

A Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste chegou a interditar a casa do ajudante de produção Sérgio Ferreira da Silva. Após avaliação de um engenheiro da prefeitura nesta quarta, uma escora foi instalada e o imóvel liberado para a família. Contudo, Silva está com medo de entrar novamente na residência e provocar mais danos. “Estou ficando na casa da minha filha. Os dois carros estão na garagem e não posso tirar, porque não dá pra abrir o portão”, afirmou.





























Na outra residência, não houve danos ao imóvel, mas o portão foi arrancado. “Foi desesperador. Estava assistindo TV na sala de casa quando ouvi um barulho, parecia um terremoto. Quando ouvi o barulho, achei que era alguém que tinha perdido o controle e precisava de ajuda. Olhei pela janela e vi o giroflex da polícia. Tranquei as portas e tentei acalmar minha família”, contou o professor Edison dos Santos. “Meu portão voou igual uma folha”.

Os vizinhos têm a esperança de conseguir o reparo das casas por meio do seguro do carro. Eles estimam que o prejuízo total fique em cerca de R$ 15 mil. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Perseguição

De acordo com o boletim de ocorrência, uma casa foi roubada na Rua 12 de Outubro, em Americana. Um dos bandidos estava armado e chegou a amarrar o proprietário da residência. Eles fugiram com diversos bens da família, incluindo o veículo Cherry Cielo.

Em patrulhamento, a Polícia Militar viu três suspeitos dentro do carro roubado na Rua do Manganês, no bairro Mollon. Foi solicitada a parada, mas o motorista empreendeu fuga, transitando inclusive na contramão por diversas vias. Na Rua do Chá, ele perdeu o controle da direção e bateu contra um veículo Honda Civic que estava estacionado e contra um carro Etios que naquele momento transitava pela via. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Após acertar as casas, o trio tentou fugir. Um dos homens entrou em uma das casas atingidas, mas foi detido pela polícia. Outro acabou sendo encontrado pelos policiais na Rua do Rayon. O terceiro indivíduo que estava no carro não foi encontrado até o fechamento da reportagem.

A dupla de assaltantes foi reconhecida pelo proprietário da casa roubada em Americana. Um dos criminosos já possuía passagem pela polícia por roubo. Dentro do veículo Cherry Cielo foram encontrados os bens que haviam sido levados, além do revólver calibre 38 utilizado no roubo e quatro munições intactas.