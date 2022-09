Carreata reúne apoiadores de Bolsonaro e tem campanha de candidatos

Concentração começou por volta das 9h, na Havan, em Santa Bárbara - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Uma carreata reuniu apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e teve campanha de candidatos na manhã do feriado da Independência do Brasil, entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana. A ideia original contava com participação de motociclistas, mas as chuvas atrapalharam os planos dos organizadores, que estimaram 200 veículos participantes.

A iniciativa foi divulgada nas redes sociais pelo vereador americanense Marschelo Meche (PL), candidato a deputado federal, que usava a imagem do presidente nas artes de divulgação.

Carreata pro-bolsonaro na Havan de SBO (6).JPG – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Carreata pro-bolsonaro na Havan de SBO (3).JPG – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Carreata pro-bolsonaro na Havan de SBO (1).JPG – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A concentração começou volta das 9 horas, em frente à Havan, em Santa Bárbara. Depois, os participantes percorreram toda a extensão da Avenida Brasil, em Americana, que estava preparada para receber o desfile cívico, que, por conta das chuvas, foi adiado para o próximo domingo (11). Havia bandeiras de candidatos em veículos e no local de início do evento.

Meche apontou que o mau tempo prejudicou um pouco a manifestação, mas considerou positivo o envolvimento das pessoas. “Queremos o presidente reeleito, somos a favor do Tarcísio de Freitas [candidato a governador pelo Republicanos] e contra o STF (Supremo Tribunal Federal)”, disse o parlamentar.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para a comerciante Érika Arruda, a manifestação foi muito bonita. “As pessoas estavam vestidas de verde e amarelo. Foi gratificante vestir e lutar pelo país sem fome, livre e democrático. Estamos lutando por Deus acima de tudo mesmo”, afirma.

Fábio José Estevão, encarregado de produção, acha importante a união das pessoas. “Estamos juntos não somente pelo presidente, mas como representantes da democracia. Defendemos um país sem corrupção, a família cristã e os valores que a gente recebeu, assim como os valores éticos e morais que recebi dentro da minha casa”, diz.