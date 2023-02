Carnaval começa com temporais e termina com sol na região

O Carnaval começa neste sábado (18) com maior cobertura de nuvens, ventos moderados a fortes e chuvas recorrentes na RMC (Região Metropolitana Campinas), que abrange os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Segundo Bruno Kabke Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas) da Unicamp, o final de semana será mais nublado e chuvoso, especialmente a partir da tarde de sábado e o domingo todo.

As temperaturas tendem a ficar mais baixas em virtude da entrada de ar frio, mas o cenário começa a mudar a partir de segunda-feira (20). Indicativos apontam para alternância de períodos de céu parcialmente nublado e de céu nublado e pancadas de chuva e temporais.

No entanto, a influência do ar frio vai cedendo e as temperaturas são moduladas pela nebulosidade, voltando a subir. As mínimas devem ficar em torno de 19ºC e as máximas entre 29 e 31ºC até a próxima quarta-feira.