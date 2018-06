Carga de R$ 33 mil é roubada e irmãos são feitos reféns na Rodovia Anhanguera

Um caminhão com carga de cosméticos avaliada em R$ 33 mil foi roubado na noite desta terça-feira (5) na Rodovia Anhanguera. Os dois irmãos que estavam no veículo foram obrigados a descer do caminhão e entrar em um carro Honda Civic, onde a quadrilha rodou com eles por cerca de uma hora e meia. As vítimas foram abandonadas na mesma rodovia, no quilômetro 114, altura de Sumaré.

De acordo com o cabo Breda, da Polícia Militar Rodoviária, um veículo Honda Civic com quatro indivíduos emparelhou com o caminhão Agrale na altura do quilômetro 110 da Rodovia Anhanguera, próximo ao trevo de Paulínia. Um dos homens estava armado e obrigou o motorista a parar o veículo e descer. Uma dupla de assaltantes assumiu o caminhão enquanto as vítimas, um homem de 34 anos e outro de 29 anos, foram colocadas no banco traseiro do Honda Civic. Eles ficaram com as cabeças abaixadas e rodando por cerca de uma hora e meia.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada por volta das 19h30 porque a empresa proprietária do caminhão localizou o sinal de rastreamento. O veículo estava abandonado no Posto 7 da Rodovia Anhanguera, em Americana, mas a carga havia sido levada. Os reféns não ficaram feridos.