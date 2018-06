Característica ambiental ajuda a explicar surto de maculosa

A médica veterinária Jeanette Trigo Nasser é autora de uma pesquisa publicada em 2014 que apontou a RMC (Região Metropolitana de Campinas) como uma das áreas mais propícias do País para a incidência de febre maculosa. Em 2012, último ano do levantamento feito por ela, as 19 cidades que compunham o grupo (Morungaba entrou depois) foram responsáveis por 20% de todos os casos confirmados no Brasil.

Seus estudos integraram tese de doutorado elaborada junto ao Laboratório de Análise Espacial de Dados Epidemiológicos (Epigeo), vinculado ao Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Foto: Divulgação

Para a especialista, as condições ambientais – vegetação e características hídricas e climáticas – explicam o alto índice de casos e o recente surto registrado em Americana que, nos últimos meses, confirmou seis mortes pela doença. Um sétimo óbito aguarda resultado de exames no Instituto Adolfo Lutz.

A que fatores a senhora atribui a alta incidência da doença na região?

Jeanette: Se deve muito às características ambientais, que favorecem à proliferação do carrapato-estrela. Nossas condições são bem apropriadas para esse vetor. Um bioma que se assemelha ao cerrado. Na Mata Atlântica, por exemplo, você tem condições propícias a outro tipo de carrapato. Temos uma vegetação apropriada, muitos cursos hídricos. Nossa região tem esse problema e tem que se preparar, porque isso é contínuo. Sempre teremos casos e, de vez em quando, ocorrem surtos.

Por que a febre é uma doença de difícil controle?

Jeanette: É muito difícil de controlar porque é uma doença ligada ao ambiente. Você tem um curso hídrico e uma população que o frequenta, porque já frequentava antes e, agora, não acha que um simples carrapato pode lhe causar tanto problema. Existem as ações educativas, como a colocação de placas nesses locais com o alerta sobre os carrapatos, mas a própria população acaba retirando essas placas. Não é uma doença que acontece aos milhares, então as pessoas negligenciam.

Há alguma outra medida que o poder público pode adotar, além da sinalização das áreas de risco?

Jeanette: O manejo ambiental. Nós tivemos muitos municípios com problemas em parques públicos. Então, o que tem de ser feito é a roçada rente ao solo nas épocas em que se tem a maior concentração de carrapatos. E retirar esse material. O que acontece, muitas vezes, é que as prefeituras fazem a roçagem e deixam esse material amontoado. Não adianta para diminuir a infestação de carrapatos.

O que fazer com esse material?

Jeanette: Esse é o maior problema. Porque eles têm de ser destinados a um local isolado e submetidos a compostagem em altas temperaturas para, com isso, matar os ovos e as larvas. Isso é muito complexo porque tem que haver um local específico, um caminhão especial para fazer a retirada e a preocupação com a saúde do trabalhador que fará esses serviços, para que tenham o equipamento adequado. Não se pode incinerar porque se resolve um problema criando outro, que é a poluição.

Alguma cidade da região dispõe de um espaço como esse?

Jeanette: Não, nenhuma. O que houve foi a preocupação com alguns parques públicos quando foram registrados problemas, como em Campinas.

A senhora citou os parques públicos, mas boa parte dos casos de Americana teve como locais prováveis de contágio áreas silvestres. O que fazer nesses locais?

Jeanette: Em áreas abertas e de pesca, o principal é a informação para as pessoas que frequentam. E, principalmente, uma orientação aos médicos e profissionais de saúde para que se pergunte sobre a possibilidade de contato com o carrapato para que seja tratado adequadamente. Não tem muito mais o que fazer.