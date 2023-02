Cannabis medicinal no SUS: especialistas veem avanço, mas esperam por aplicação

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou na tarde da última terça-feira o projeto de lei que garante o fornecimento de medicamentos à base de cannabis pelo SUS (Sistema Único de Saúde) de São Paulo.

A decisão, segundo especialistas ouvidos pelo LIBERAL, é um avanço importante, mas o impacto para a saúde vai depender da forma como a lei 17.618 será aplicada.

“Na lei consta o fornecimento gratuito de medicamentos de derivado vegetal à base de canabidiol, em associação com outras substâncias canabinóides, incluindo o tetrahidrocanabidiol, e hoje temos diversos fornecedores desse tipo produto, nacionais e importados com qualidades e valores bem diferentes. O maior impacto virá da escolha desses fornecedores”, afirma Heloísa Jatobá Scattone, médica e pesquisadora de cannabis medicinal no Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Medicamento é usado para tratar diversas doenças – Foto: Adobe Stock

De acordo com ela, no ano passado foram gastos R$ 4,6 milhões com fornecimento de medicamentos importados pelo SUS por via judicial. Para Heloísa, o ideal seria que esse dinheiro fosse usado para compra de produtos nacionais produzidos por associações canábicas, que são regulamentadas, fornecem produtos de qualidade com as análises requeridas na lei e valores bem mais baixos.

O projeto de lei sancionado pelo governador é de autoria do deputado Caio França (PSB) e foi aprovado em dezembro de 2022 pela Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Os medicamentos à base de cannabis têm autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), mas só são fornecidos pelo poder público mediante decisão judicial.

Segundo o neurologista Antônio Luchesi Filho, pioneiro no uso de cannabis para tratamento de dor em geral, em Americana, o custo médio para quem compra do próprio bolso é de R$ 800 por mês em um frasco de 30 ml.

“É um medicamento muito caro, portanto, acredito que a sanção da lei é bem-vinda, o que não pode é politizar a medicina como se fez no governo anterior”, diz.

Pesquisas comprovam que autistas, pessoas com síndromes raras, Parkinson, epilepsia, Alzheimer e outras patologias podem ser tratadas com esses medicamentos.

Em Americana, a Medical Hemp Brasil direciona pacientes com interesse no tratamento à base de cannabis. O CEO da empresa, Alexandre Biasi Franchi é paciente de cannabis desde 2017.

“Essa inclusão [refere-se à sanção da lei] é muito importante, pois hoje a Medical Hemp Brasil já realiza atendimentos de pessoas carentes, direcionando-as para associações de cannabis medicinal ou para advogados que realizam a judicialização”, afirma.

Agora, a Secretaria de Estado da Saúde deverá, no prazo de 30 dias a contar da publicação da lei, criar uma comissão de trabalho para implantar as diretrizes da política no Estado.