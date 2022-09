Candidatos lotam rotatórias e canteiros com bandeiras na região

É praticamente impossível andar por Americana e Santa Bárbara d’Oeste e não se deparar com uma bandeira com nome e número do candidato fincada nos canteiros, às margens das rua ou avenidas, sem nenhum cabo eleitoral por perto.

Apesar de comum e amparada pela legislação, deixar os mastros fixados nos canteiros ou sobre bases de sustentação parece ter se intensificado nas eleições deste ano. O LIBERAL passou, nesta quarta-feira, por alguns endereços e perdeu as contas de quantas bandeiras encontrou pela frente.

Na entrada de Americana, perto do portal, rotatórias vem ficando lotadas de bandeiras – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Em apenas um trecho da Avenida Pinto Duarte, em Americana, tinha aproximadamente 20 bandeiras dos candidatos a deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) e Denis Andia (MDB) e estadual, Ricardo Molina (Republicanos).

A situação não era diferente na Avenida São Paulo, no limite entre Santa Bárbara e Americana. A via é disputada por propagandas dos candidatos que concorrem vaga na Assembleia Legislativa como Dirceu Dalben (Cidadania), Thiago Martins (PV), Dr. Amorim (PTB), Professor Oséias de Madureira (PSD) e Ricardo Molina.

No mesmo local também havia bandeiras dos candidatos que disputam vaga na Câmara dos Deputados. Entre eles, Vanderlei Macris, Cezinha de Madureira (PSD) e Denis Andia; além de propagandas do candidato à presidência, Lula (PT) e, ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, do mesmo partido.

Também foi observado uma grande concentração do material político na entrada da Avenida Nossa Senhora de Fátima, na rotatória próxima à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), dos políticos Denis Andia e do candidato a deputado estadual, Israel Alexandre (PSDB). Na extensão da via, há ainda bandeiras do Ricardo Molina.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na Avenida da Amizade, em Santa Bárbara, os materiais são dos candidatos Vanderlei Macris, da candidata a deputada estadual, Leonora Périco (PDT), da candidata a deputada federal, Maria Giovana Fortunato (PDT), e do Rodrigo Garcia, que está na disputa pelo cargo de governador do Estado de São Paulo.

Um dos candidatos que tem o nome e o número estampado em bandeiras em ambas as cidades, Israel Alexandre, disse via assessoria que como a legislação eleitoral permite o uso de bandeiras sem a presença de pessoas, optou por contratar trabalhadores para uma divulgação mais ativa, passando de casa em casa, apresentando as propostas, bem como em pontos estratégicos.

Questionado se as contratações de pessoal para segurar bandeira estão menores nesta eleição, Vanderlei Macris informou também via assessoria que “a campanha segue exatamente a equidade entre pessoal e material. E isso será demonstrado ao final da prestação de contas”.

O LIBERAL também questionou as assessorias dos candidatos Denis Andia, Ricardo Molina e Maria Giovana, mas não teve resposta.

Custo x resultado – Doutoranda em Ciência Política na Unicamp, Karol Cavalcante afirma que durante um período as regras foram mais duras em relação a fincar bandeiras. No entanto, diz, a legislação em 2022 permite que as propagandas fiquem fincadas em horário estabelecido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), de forma que não atrapalhe a locomoção das pessoas.

Para a especialista, a ausência de pessoas segurando a bandeira pode ser reflexo do menor volume de recursos para investir em campanhas. “Atualmente, a principal fonte de recursos dos partidos é o FEFC {Fundo Especial de Financiamento de Campanhas]. Na maioria dos partidos esses recursos não são distribuídos de forma igualitária entre os candidatos. Muitos inclusive se quer recebem. De certa forma, isso obriga os candidatos a pensarem alternativas para baratear o custo das campanhas”, afirma.

Do ponto de vista de resultado, Karol acredita ser muito melhor apostar no contato direto com o eleitor (de porta em porta) do que apenas no visual.

O que diz a legislação

Segundo o artigo 37 da Lei 9.504/97, é permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. As propagandas devem ser colocadas às 6 horas e retiradas às 22 horas, ainda que nesse intervalo os aparatos estejam fixados em base ou suporte.