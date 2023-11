Candidatos do Enem terão ônibus grátis nas provas em Hortolândia e Santa Bárbara

Os candidatos que prestarem o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terão passagem de ônibus do transporte coletivo de graça nos domingos (5 e 12 de novembro), em Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia. Os custos ficarão por conta das prefeituras.

As linhas de ônibus serão reforçadas para agilizar o transporte de quem participará das etapas da prova.

Em Santa Bárbara, além das linhas regulares, a Nova Via, empresa responsável pelo transporte coletivo, colocará em funcionamento duas linhas especiais partindo do Terminal Urbano, no Centro.

Para ter direito à gratuidade, o estudante deve apresentar ao motorista o comprovante de inscrição do Enem.

Linhas especiais vão partir do Terminal Urbano do Centro, em Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de SBO – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Na sessão da câmara da última semana, a vereadora Esther Moraes (PL) fez uma indicação ao Executivo pedindo a gratuidade para os estudantes.

Em Santa Bárbara as provas serão aplicadas nas Escolas Estaduais Ulisses de Oliveira Valente, no Centro, Comendador Emílio Romi, no Jardim Panambi, Professora Heloiza Lacava, no Jardim Europa, e Professora Alcheste de Godoy Andia, no Jardim Pérola.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Hortolândia, a ação proporcionará igualdade ao auxiliar no transporte para locomoção até o local da prova devido à situação de vulnerabilidade social de muitos dos candidatos.

A gratuidade será para todos e a máxima utilização diária é de quatro viagens. A medida vale a partir de 0h até as 23h59 dos domingos.

Outros casos

A prefeitura informou que no último dia 22, a linha 3.20 (Orestes Ongaro/Terminal Metropolitano de Hortolândia) teve reforço de partidas do sentido Terminal-bairro para ajudar os participantes da prova do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.

Nas eleições do Conselho Tutelar deste ano e para presidente e governador, no ano passado, a administração já havia custeado as passagens de ônibus para contribuir com o deslocamento dos eleitores.