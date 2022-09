Candidatos da região acumulam, juntos, R$ 7,3 milhões do Fundo Eleitoral

Verbas são repassadas aos partidos pelo TSE, conforme critérios - Foto: Antonio Augusto / Ascom-TSE

Os candidatos a deputado estadual e federal da RPT (Região do Polo Têxtil) acumulam, juntos, R$ 7,3 milhões do Fundo Eleitoral. Ao todo, a região tem 52 representantes nas eleições deste ano. O valor recebido por cada um pode ser consultado na plataforma DivulgaCand, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Por enquanto, 30 candidatos da RPT foram beneficiados pelo Fundo Eleitoral. Candidato a deputado federal, o vice-prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso (Republicanos), é o que recebeu maior valor, com R$ 1,6 milhão.

Outros dois candidatos receberam mais de R$ 1 milhão: Denis Andia (MDB), ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, com R$ 1,2 milhão; e o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), de Americana, com R$ 1.023.750. Ambos buscam uma vaga na Câmara dos Deputados.

Para o próximo pleito, existe um limite de gasto de R$ 3.176.572,53 para candidatos a deputado federal e de 1.270.629,01 para aqueles que concorrem ao cargo de deputado estadual.

O Fundo Eleitoral, também chamado de FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha), foi criado em 2017 e tornou-se uma das principais fontes de receita para a realização das campanhas eleitorais.

Segundo a legislação, os recursos do fundo devem ser distribuídos pelo TSE da seguinte forma: 2% igualmente entre todos os partidos; 35% divididos entre aqueles que têm pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos obtidos na última eleição geral para a câmara; 48% repartidos entre as siglas na proporção do número de representantes na câmara; e 15% distribuídos entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado.

Para as eleições deste ano, há R$ 4,9 bilhões à disposição dos partidos no FEFC, montante disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao TSE em 1º de junho de 2020.

Cabe aos partidos definir os critérios de distribuição dos recursos para seus candidatos. No entanto, as siglas são obrigadas a reservar, no mínimo, 30% do total recebido para financiamento das campanhas femininas. Todas as informações são do TSE.