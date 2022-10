Candidatos bolsonaristas ficam entre os mais votados na região

A RPT (Região do Polo Têxtil) teve candidatos bolsonaristas de fora entre os mais votados para deputado federal neste domingo. As cinco cidades apresentaram apoiadores do atual governo entre os mais escolhidos. Dentre as novidades estão Carla Zambelli e Ricardo Salles, ambos do PL, que conquistaram reeleição e eleição, respectivamente.

Apesar de eleita, Zambelli não esteve entre as principais votações da região em 2018. Salles concorreu ao mesmo cargo, mas não foi eleito. Na ocasião, Joice Hasselmann e Janaína Paschoal tiveram votações expressivas na RPT e foram nomes fortes do bolsonarismo. Neste ano, Joice, agora no PSDB, não se reelegeu e Janaína, do PRTB, se candidatou ao senado por São Paulo, sem sucesso.

De toda a RPT, Santa Bárbara foi a cidade que mais votou em candidatos apoiados por Jair Bolsonaro, tendo três entre os cinco mais votados.

Nova Odessa, por outro lado, teve apenas um nome. Assim como em 2018, Eduardo Bolsonaro (PL), filho do atual presidente, esteve entre os mais votados. No entanto, houve uma queda expressiva em seus números na região.

No último pleito, o parlamentar recebeu 50.508 votos, contra 17.877 deste.

Para Vitor Barletta, cientista político e professor da PUC-Campinas, a divulgação foi um dos pontos chaves para a votação. “Para esses cargos, a pessoa tem que ser conhecida em uma região, mas é importante que tenha votos em outras também. Essas figuras chave do bolsonarismo tiveram um investimento grande de divulgação. Nas cidades do interior de São Paulo, onde o bolsonarismo é muito forte, você percebe que foi deslocado um esforço estratégico para atrair o eleitorado e manter a fidelidade, ainda que esses candidatos possam nem olhar para a região quando começarem a exercer seus mandatos”, explicou.

Para a presidência, Jair Bolsonaro liderou em todas as cidades da RPT, com porcentagens de 48,32%, em Hortolândia, a 60,14%, em Americana. No senado, Marcos Pontes (PL) teve a preferência, assim como Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o governo estadual.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.