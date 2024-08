Candidatos a prefeito de Americana e Santa Bárbara declaram até R$ 10,4 milhões de patrimônio

Candidatos à Prefeitura de Americana somam quase R$ 14 milhões em patrimônio - Foto: Leonardo Matos/Liberal

As declarações de bens dos candidatos a prefeito de Americana e Santa Bárbara d’Oeste vão de zero a R$ 10,4 milhões, segundo a plataforma DivulgaCand (Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais), do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). As chapas têm até esta quinta-feira (15) para prestarem contas e registrarem as suas candidaturas às eleições deste ano, agendadas para 6 de outubro.

O maior patrimônio informado é de Maria Giovana (PDT), que disputará a Prefeitura de Americana, com R$ 10,4 milhões. O valor é quatro vezes maior que o das eleições de 2020 (R$ 2,5 milhões) e pode ser explicado por uma cota de R$ 9,6 milhões em uma empresa de incorporação e empreendimentos imobiliários.

A pedetista também registrou que possui parte em outras três instituições, apartamento e dinheiro em conta corrente e em espécie.

“Meus bens refletem o sucesso da minha atuação enquanto empresária. Acredito que o sucesso empresarial é uma demonstração de capacidade de gestão, o que fortalece ainda mais a minha candidatura”, disse Maria Giovana, ao LIBERAL.

Ainda em Americana, Chico Sardelli (PL) declarou R$ 2 milhões em bens, que envolvem ações, imóveis, veículos, consórcio, título de capitalização, depósitos, aplicações e cotas em empresas. O montante é 13,7% maior em relação a 2020 (R$ 1,8 milhões).

Em nota, a assessoria do atual prefeito afirmou que esse patrimônio é natural devido a “uma longa e bem sucedida carreira profissional” e à valorização dos bens.

Ricardo Pascote (União Brasil) completa o “trio milionário” de candidatos em Americana. O engenheiro tem R$ 1,1 milhão em duas empresas, dinheiro em espécie, apartamento e poupança.

“A experiência em gestão e um plano de governo à altura da cidade serão os fatores decisivos [na decisão do eleitor]. Meu tempo sempre foi dedicado aos estudos e às minhas empresas, o que me permitiu consolidar tal patrimônio, de forma honesta e com muito suor”, comentou.

Por sua vez, em Santa Bárbara, o candidato Eliel Miranda (PSD) informou não ter bens. Ele explicou que isso se deve a sua idade, 41 anos, e que tem construído a vida “com outros valores.”

Dr. José (União Brasil) tem o maior patrimônio com R$ 740 mil, que cresceu desde 2020 (R$ 525 mil). Ao LIBERAL, o médico disse que a sua declaração é conjunta com a esposa e que está preocupado em apresentar suas ideias para cidade, já que ele confia que os eleitores vão considerar o histórico e as propostas.

Com R$ 307 mil, o atual prefeito Rafael Piovezan (PL) apresentou montante menor em relação ao pleito de 2020, quando informou R$ 583 mil. A assessoria disse que o valor segue o que consta no Imposto de Renda.

Vanderlei Larguesa (PT) declarou R$ 30 mil e disse à reportagem que isso não influencia na campanha.