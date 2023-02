Campus de Hortolândia do IFSP oferece 120 vagas para cursos superiores

O campus de Hortolândia do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) abre este mês inscrições para 120 vagas em cursos superiores gratuitos no primeiro semestre deste ano. O ingresso será feito por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), sem cobrança para a matrícula e participação no processo seletivo.

Estarão disponíveis vagas para três cursos, sendo 40 para engenharia de controle e automação, cursada de forma integral; 40 vagas para licenciatura em matemática, no período noturno; além de outras 40 para tecnologia em análise e desenvolvimento de sistema, também com aulas à noite.

Para estarem aptos à concorrer pela vaga, os candidatos deverão ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2022 e tido nota maior que zero na redação. A inscrição poderá ser feita entre os dias 16 e 24 deste mês, através do site do Sisu. No portal, o candidato irá selecionar o curso e campus de sua preferência, podendo escolher até duas opções de curso.

Expansão do campus

Em janeiro, houve o anúncio de que o campus do IFSP em Hortolândia receberá um novo prédio, com três salas de aula, dois laboratórios de ciências da natureza e uma sala de artes. Contratada pelo Ministério da Educação, a obra foi orçada em R$ 1,1 milhão e será entregue no primeiro semestre de 2023, ainda sem data definida.

A ampliação irá aumentar o número de vagas ofertadas para novos alunos de cursos de pós-graduação e EJA (Educação de Jovens e Adultos), além de um centro de línguas, que terá como novidade cursos de espanhol e italiano. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco*