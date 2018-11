Campanhas promovem doações de presentes

Faltam 45 dias para o Natal, tempo de perdoar e agradecer pela vida. Essa época também costuma acender a solidariedade e a vontade de ajudar o próximo. Para isso, existem diversas campanhas voltadas a entidades e famílias pobres. Duas delas foram lançadas nos últimos dias, e consistem na doação de sacolas surpresa para crianças carentes. Os interessados em ajudar podem doar ‘kits’ com uma peça de roupa, um calçado, um brinquedo e um doce. É preciso estar atento às datas limites para aderir aos projetos.

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Americana lançou a Campanha Sacolinha de Natal, com o objetivo de ajudar 20 crianças e adolescentes da AAMA (Associação Americanense de Acolhimento). Os interessados podem procurar o Ciesp, que vai informar o nome e os tamanhos da criança para que a pessoa possa montar o kit. Os telefones são (19) 3478-1060 e WhatsApp (19) 99929-7672. As doações serão recebidas até o dia 3 de dezembro.

Já o Sescon (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo) Campinas deve ajudar 10 entidades. Os interessados devem entrar em contato por meio do (19) 3239-1845 até o dia 25 de novembro.

As sacolinhas serão entregues pelo Sescon nas duas primeiras semanas de dezembro nas entidades participantes. Na RPT (Região do Polo Têxtil), serão beneficiadas as entidades Projeto Semear, em Americana, e Associação Recanto Tia Cecilia, em Sumaré.

Cartinhas

A Campanha Papai Noel dos Correios foi lançada oficialmente em todo o País. Na RPT (Região do Polo Têxtil), as cartinhas com os pedidos dos pequenos estarão disponíveis nas agências centrais dos Correios. No ano passado, foram entregues 2.364 cartas com pedidos nas cinco cidades da região – Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. Dessas, 1.885 foram atendidas. Veja mais informações.