Campanha Setembro Amarelo conscientiza sobre a prevenção ao suicídio

O Setembro Amarelo é uma campanha destinada à prevenção e conscientização contra o suicídio. Respaldada pela ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria) e pelo CFM (Conselho Federal de Medicina), o lema em 2023 é “Se precisar, peça ajuda!”. Uma mensagem que busca alertar a sociedade sobre a importância de identificar e oferecer apoio às pessoas que enfrentam crises suicidas.

Em Americana, neste ano, até o dia 31 de julho, foram registradas 119 tentativas de suicídio, com 26% delas sendo casos reincidentes. Do total de tentativas, 34 foram feitas por homens e 85 por mulheres.

Médico psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da PUC-Campinas, Eduardo Henrique Teixeira afirma que é possível evitar a reincidência em casos de tentativas de suicídio. De acordo com ele, o primeiro passo é identificar a causa da intenção suicida, que pode não estar limitada à depressão.

Outras doenças mentais também podem gerar essa condição. “A identificação precisa seguida pelo tratamento adequado e o estabelecimento de uma rede de apoio são fundamentais. Essa rede inclui familiares, escola e, em alguns casos, até mesmo internação parcial em locais como hospitais-dia ou os Caps [Centros de Apoio Psicossocial] na rede pública de saúde”, explica.

Segundo o médico psiquiatra, identificar, compreender e aceitar o problema é o pontapé inicial para ajudar alguém que já tentou o suicídio.

“Muitas vezes, as pessoas ao redor podem não perceber que alguém está sofrendo nessa condição. Alguns sinais importantes a serem observados incluem isolamento, pensamentos negativos e falar muito sobre morte.

A abordagem cuidadosa e a conversa franca são vitais, pois o suicídio muitas vezes é um grito de desespero de alguém que busca alívio para a dor que está sentindo”, diz.

SINAIS DE ALERTA. Mudanças de comportamento, isolamento, pensamentos negativos, desesperança e o uso de álcool e drogas são sinais de alerta, especialmente em adolescentes. Transtornos mentais mais graves, como transtorno bipolar ou esquizofrenia, também exigem atenção especial. Ficar atento a esses sinais e buscar ajuda profissional é essencial para a prevenção do suicídio, alerta Teixeira.

Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) revelam que em 2019, mais de 700 mil suicídios foram registrados em todo o mundo, e esse número pode ser ainda maior devido a episódios subnotificados. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 14 mil suicídios por ano, o que equivale a uma média de 38 pessoas tirando suas próprias vidas diariamente.

Dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, divulgados pelo Ministério da Saúde, em setembro de 2022, mostram um aumento alarmante nas taxas de suicídio entre adolescentes no Brasil, com um crescimento de 49,3% nas taxas de mortalidade entre jovens de 15 a 19 anos e de 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos entre 2016 e 2021.

Em Americana, nos últimos seis anos, foram notificados 88 casos de suicídio, com a maioria ocorrendo em pessoas com idade entre 40 e 59 anos. A conscientização e a capacitação dos profissionais de saúde, como o Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (192) e as unidades de Caps, são passos importantes para garantir uma abordagem humanizada.

Em Americana, Caps acolhe e oferece apoio

Em Americana, após uma tentativa de suicídio, os profissionais da rede de saúde mental do município, por meio das unidades do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) acolhem a pessoa e fazem o acompanhamento.

O trabalho consiste na identificação dos fatores de risco, avaliação sobre a saúde mental dos assistidos, bem como estimular o pensamento na qualidade de vida. Nessa perspectiva, a rede de saúde mental intervém com apoio profissional, no intuito de precaver tanto o suicídio como também as tentativas.

Segundo a prefeitura, profissionais de qualquer setor da assistência, seja da atenção básica ou da urgência e emergência, estão habilitados para agir diante de sinais de risco, de qualquer instabilidade emocional, além daqueles que atuam na área da saúde mental.

Nesse sentido, a administração municipal realizou, na última semana, uma capacitação abrangente sobre o tema para os profissionais da rede municipal de saúde. O objetivo foi fornecer ferramentas e conhecimento necessários para que esses profissionais possam agir de maneira eficaz em situações de crise.