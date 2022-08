Campanha nacional de multivacinação e contra a pólio começa nesta segunda

A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação para crianças e adolescentes começa nesta segunda-feira na RPT (Região do Polo Têxtil). As doses serão aplicadas até o dia 9 de setembro.

Será dada a VOP (Vacina Oral contra a Poliomielite) em crianças de um ano a menores de cinco anos, que estejam com o esquema primário completo com a VIP (Vacina Inativada contra a Poliomielite). Já a multivacinação tem finalidade de atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Campanha vacina crianças e adolescentes na região – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara – Divulgação

Como parte da campanha, no dia 20 acontece o Dia D para reforçar a cobertura vacinal. Os locais e horários serão divulgados posteriormente pelos municípios.

Em Americana, as vacinas serão disponibilizadas de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), assim como Hortolândia, que também atende em todas as unidades, das 8h30 às 15h30. O mesmo ocorre em Sumaré, que pede que os responsáveis levem a carteirinha.

Em Santa Bárbara, as vacinas estarão disponíveis nas UBSs Linópolis, Grego/Furlan, São Fernando, 31 de Março, Esmeralda, Cruzeiro do Sul, Planalto do Sol 2, Regional Zona Sul, São Francisco, Mollon, Laudissi/Romano, Europa e Cidade Nova. A aplicação das vacinas acontece de acordo com o horário de vacinação de cada UBS.

A Prefeitura de Nova Odessa não detalhou como será a campanha no município.

