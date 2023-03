Campanha do Savegnago doa 13 toneladas de alimentos para fundos sociais da região

A Rede Savegnago de Supermercados doou 13 toneladas de alimentos aos Fundos Sociais dos municípios de Americana, Sumaré e Hortolândia. O montante foi arrecadado durante a campanha “Save Mania”, realizada entre 27 de outubro do ano passado e 15 de fevereiro deste ano.

A chefe de Gabinete do Fundo Social de Solidariedade, Tamara Cury, representou a presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli, na entrega do termo de compromisso – Foto: Divulgação

Ao todo, foram doados 140 toneladas de alimentos, que beneficiará 20 cidades que têm loja da rede. Na ação social “Fidelidade com Propósito”, a cada 500 mil selos de descontos entregues, o Savegnago doava uma tonelada de alimentos não perecíveis. Durante o período da campanha foram entregues mais de 70,3 milhões de selos, que equivale ao valor de R$ 615 mil.

Além disso, os clientes da rede também puderam participar da ação “Save Mania do Bem”, em que a cada cesta básica comprada para doação, no valor de R$ 60, o consumidor recebia sete selos no total.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), os Fundos Sociais de Americana e Hortolândia receberam, cada um, três mil toneladas de alimentos e Sumaré, sete mil toneladas.