Campanha de vacinação contra o sarampo começa nesta segunda na região

A campanha nacional de vacinação contra o sarampo começa nesta segunda-feira, dia 4 de abril. A mobilização, neste ano, ocorrerá de forma simultânea com a campanha da gripe.

Inicialmente, os trabalhadores de saúde serão os primeiros contemplados com a imunização. Em Americana, eles devem apresentar um documento com foto, comprovante de vínculo trabalhista e de endereço e a carteira de vacinação de rotina.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vacina será disponibilizada em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 13 às 15h30. A partir do dia 2 de maio, será a vez das crianças com idade entre seis meses e menores de cinco anos receberem a vacina.

Segundo a prefeitura, a vacinação dos trabalhadores da saúde será de forma seletiva, ou seja, receberão a vacina contra o sarampo somente aqueles que não possuírem o esquema completo, de duas doses, preconizado pelo PNI (Programa Nacional de Imunização).

Já a das crianças será de forma indiscriminada, em que todas deverão receber uma dose extra da vacina, independente de esquemas iniciais anteriores. O término da campanha está previsto para o dia 3 de junho.

Na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, os trabalhadores de saúde deverão comparecer nas UBSs, das 7h30 às 15 horas, com a carteira de vacinação, um documento com foto, CPF e documento que comprove o vínculo de trabalho ou de atuação na área.

“Caso esteja com essa vacinação pendente, o trabalhador receberá a dose do imunizante. No caso de ter perdido o cartão ou o comprovante da vacinação, a orientação é iniciar o esquema vacinal, tomando a primeira dose e retornando no período indicado para receber a segunda dose, completando a imunização contra a doença”, traz nota da prefeitura.

Em Sumaré, a vacinação será oferecida em todas as unidades de saúde, das 9 às 15 horas. No município, a campanha para o público infantil começa no dia 30 de abril, conforme documento técnico da Secretaria de Saúde do Estado.

O município de Hortolândia pretende imunizar contra o sarampo 95% das pessoas dos públicos-alvos. A Secretaria de Saúde orienta a população para que leve a carteira de vacinação para conferência do documento, em caso da pessoa estar com alguma outra vacina faltante. A imunização será realizada em todas as UBSs, das 8 às 16 horas.

A doença.. O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. A transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar a doença é pela vacina.