Campanha de vacinação contra gripe começa em 10 de abril

A campanha de vacinação contra gripe começa no próximo dia 10 de abril. Segundo o Ministério da Saúde, na primeira etapa serão priorizadas as crianças de um a seis anos de idade, gestantes e puérperas em decorrência da vulnerabilidade desse público. Ela segue até o dia 31 de maio.

O período de imunização foi antecipado 15 dias em relação aos anos anteriores. É importante que a população considerada de risco se vacine mesmo que tenha recebido a dose no ano passado. Houve alteração de duas cepas da vacina influenza e, portanto, a proteção só será garantida com a nova aplicação. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A campanha não tem como o objetivo evitar a propagação do vírus, mas impedir o registro de casos e óbitos nos grupos prioritários. A partir do dia 22 de abril, todos aqueles que fazem parte do público-alvo poderão se vacinar.

O Dia D da campanha, com a realização de mutirões e mobilização de agentes de saúde para a vacinação, está marcado para 4 de maio.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulgou que a partir de quarta-feira (10), as 13 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade vão oferecer as doses ao público-alvo.

À exceção do restante do país, o Estado do Amazonas já iniciou a campanha. O motivo é a quantidade de casos confirmados, com mais de 100 confirmações de H1N1 e 28 mortes.