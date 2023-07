Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada pela terceira vez

A Secretaria de Estado da Saúde prorrogou, pela terceira vez, a campanha de vacinação contra a gripe para a população com idade acima de 6 meses. A data prevista para o encerramento é 31 de agosto.

A cobertura vacinal no Estado saltou de 44,5%, no final de junho, para 47,8%, nesta segunda-feira, 31 de julho. Até o momento, foram aplicadas 12.017.605 milhões de doses. A meta de cobertura é de 90%.

Vacinação teve prazo ampliado nas cidades da região – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A campanha de vacinação começou em 10 de abril e, inicialmente, seria encerrada em 31 de maio, mas, devido à falta de adesão da população, foi prorrogada. A Secretaria de Saúde de Americana não informou nesta segunda-feira quantas pessoas foram imunizadas até o momento, mas afirmou que a vacina segue disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Em Santa Bárbara d’Oeste, desde o início da campanha foram imunizadas pouco mais de 39 mil pessoas. Na cidade de Nova Odessa, 14.051 e, em Hortolândia, mais de 56 mil. Sumaré não se manifestou sobre o assunto.

Em Hortolândia, a Vigilância Epidemiológica alerta que a cobertura vacinal da população infantil continua baixa. “É importante que as famílias ou os responsáveis levem as crianças para serem vacinadas. Elas são mais suscetíveis a contrair a gripe, principalmente durante o inverno, inclusive correndo o risco de internação”.

A vacina contra a gripe não exige nenhum intervalo em relação aos outros imunizantes do calendário anual, inclusive contra a Covid-19. Portanto, pode ser aplicada de forma concomitante às demais vacinas.

Sobre a doença

A gripe geralmente causa febre, espirros, nariz congestionado, cansaço e dores no corpo, mas casos mais graves podem afetar as crianças menores de 6 anos de idade, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades, podendo levar até à morte.

Apenas em 2023, a Secretaria de Estado da Saúde registrou 222 óbitos decorrentes de casos graves causados pela infecção dos diversos tipos do vírus da Influenza. A vacinação é eficaz em evitar a evolução da doença para estes quadros mais graves.