Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até 15 de setembro

Medida segue orientação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que considerou a disponibilidade de estoques do imunizante nas cidades

As prefeituras da região se programaram para a prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe até 15 de setembro, seguindo a orientação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que considerou a disponibilidade de estoques do imunizante nos municípios.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vacina contra a gripe não exige nenhum intervalo em relação aos outros imunizantes do calendário anual, inclusive contra a Covid-19. Portanto, pode ser aplicada de forma concomitante às demais vacinas.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, enfermeira Carla Brito, informa que com o prazo estendido será possível ampliar a cobertura vacinal, “por isso é muito importante que quem ainda não foi vacinado procure uma unidade básica de saúde, pois a vacina é a principal aliada na prevenção da gripe, doença que pode evoluir para quadros graves”, alertou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em Santa Bárbara a imunização segue para todas as pessoas com 6 meses ou mais, de segunda a sexta nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), sem necessidade de agendamento. Até esta sexta (1º), 41,5 mil pessoas haviam sido imunizadas no município.