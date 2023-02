Campanha da Fraternidade deste ano é voltada ao combate à fome

Com mais de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente no país, a CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil) lançou na última terça-feira a Campanha da Fraternidade 2023 tendo como tema a fome. É a terceira vez que a instituição propõe reflexão sobre o assunto durante a quaresma – período entre o Carnaval e a Páscoa.

Conforme uma pesquisa da Rede Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional), divulgada em junho do ano passado, 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer diariamente no país. O número é quase o dobro do contingente estimado em 2020 e representa 14 milhões de pessoas a mais passando fome no Brasil.

Entre os objetivos da campanha está pressionar por políticas públicas que combatam o problema da fome no país e chamar a atenção para o tema, em especial para a “cultura da indiferença” frente à falta de alimentos na mesa de brasileiros.

Responsável pela Campanha da Fraternidade na Diocese de Limeira, que abrange Americana, o padre Bruno Stein explica que a campanha sempre traz um tema social no qual se vê a necessidade de chamar atenção de toda a sociedade para alguma causa. “O objetivo, neste ano, é sensibilizar as pessoas para enfrentarmos juntos o flagelo da fome”.

33,1 milhões de pessoas não têm o que comer diariamente no país – Foto: Juliana Barbosa

De acordo com o pároco, o problema da fome, hoje, é a concentração e má distribuição de renda no país e outros fatores como corrupção e falta de compromisso com os mais pobres. “E a igreja tem o dever de cuidar daqueles que passam fome”, enfatiza.

A Campanha da Fraternidade surgiu em 1964 como uma proposta da CNBB à igreja Católica para celebrar a quaresma. Além das orações e do jejum, o objetivo é “exercitar a caridade associada à reflexão e ação sobre um tema específico”.

“Cada paróquia é responsável por fazer a programação religiosa, mas a maioria faz grupos de reflexão nas casas, de jovens, de catequese. A campanha acontece na comunidade, vem para nos ajudar porque nossa relação com Deus depende da nossa relação com o próximo, com nós mesmos e com o meio com o qual vivemos”, conclui o padre.