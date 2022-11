Campanha da cartinha de Natal dos Correios tem início na RPT

A campanha Papai Noel dos Correios 2022 foi lançada nesta quinta-feira (17) para o interior do Estado de São Paulo. A ação atende alunos de escolas públicas, crianças com deficiência e vulnerabilidade social, que escrevem cartas de Natal com um pedido de presente, que pode ser atendido por pessoas físicas, empresas e órgãos públicos.

As cartinhas são escritas por crianças de até 10 anos, que estejam matriculadas até o 5º ano da rede pública. Entre os itens mais pedidos, estão brinquedos como bolas e bonecas, além de calçados e material escolar. No Brasil, já são mais de 75 mil cartas disponíveis para adoção. Em 2021, foram atendidas mais de 150 mil cartinhas.

Para enviar uma carta, a criança precisa escrevê-la à mão e entregar em uma agência dos Correios, ou então através do site da campanha até o dia 9 de dezembro. Caso a entrega seja virtual, a carta deve ser fotografada ou digitalizada de forma nítida. Não é permitido colocar endereço, telefone e foto da criança.

Os interessados em ser padrinhos e madrinhas, como são chamados os doadores, podem acessar o Blog Noel ou ir até uma agência participante, sendo possível apadrinhar mais de uma carta. A adoção de cartas e entrega dos presentes podem ser feitas até 16 de dezembro. As entregas precisam ser feitas em uma das agências participantes.

O frete é bancado pelos Correios. O presente precisa estar bem embalado e apresentar o código da carta, para que possa ser feita a identificação. Caso o presente seja grande como uma bicicleta, a recomendação é que seja entregue em caixas.

A campanha teve início há 33 anos, quando funcionários da empresa se sensibilizaram com as cartas de crianças que chegavam ao local. Durante esse período, mais de 6 milhões de crianças foram atendidas.

ONDE AJUDAR

Americana

Rua Dom Pedro II, 75, Centro

Santa Bárbara d’Oeste

Rua Dona Margarida, 930, Centro

Nova Odessa

Rua Rio Branco, 468, Centro

Sumaré

Rua José Maria Miranda, 915, Centro

Hortolândia

Rua Líbero Badaró, 471, Jardim Santa Rita de Cássia

