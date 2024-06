Campanha contra a poliomielite é prorrogada na região

A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada em Americana e Santa Bárbara d’Oeste até o fim de junho. A medida segue orientação do Governo do Estado de São Paulo a fim de ampliar a taxa de imunização para crianças de 1 a 4 anos.

Em Americana, foram 3.412 vacinas aplicadas até o dia 12 de junho, conforme divulgado pela prefeitura. O montante corresponde a 36,6% do público alvo da campanha de imunização, que conta com 9.981 crianças, segundo o Censo de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A meta é vacinar 95% deste público.

Santa Bárbara imunizou 17,9% do público-alvo contra a poliomielite – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

“É muito importante que os pais levem seus filhos para receberem a vacina, pois esse é o único meio de se prevenir contra a poliomielite, uma doença contagiosa que pode deixar sequelas irreversíveis”, diz a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

A vacina está disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A exceção se dá na unidade da Praia Azul, que tem a vacinação até as 20h.

Já em Santa Bárbara, 1.457 doses do imunizante foram aplicadas durante a campanha, de acordo com a prefeitura. A cidade conta com 8.127 crianças dentro do público-alvo, de acordo com o Ministério da Saúde. Ou seja, apenas 17,9% delas receberam a vacina.

A campanha está sendo realizada nas UBSs da cidade e no Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola. Segundo a prefeitura, os horários devem ser consultados em cada unidade.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.