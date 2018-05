Caminhoneiros mantém manifestações na região

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Os caminhoneiros da região encerraram os bloqueios, mas mantiveram seus protestos durante esta terça-feira. Os profissionais realizaram manifestações na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, e na Avenida Antonio Pinto Duarte, no portal de entrada de Americana. A maioria dos manifestantes insiste nos pedidos por uma intervenção militar no País.

Na estrada, a manifestação foi realizada no km 136, sentido Rodovia Anhanguera (SP-330). Os caminhoneiros posicionaram os veículos no recuo de um posto de combustível às margens da pista. A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) acompanhou o ato, mas não houve interferência no trânsito, nem no transporte de cargas.

Em Americana, os motoristas que realizavam bloqueios diários na SP-304 “transferiram” o protesto para o portal de entrada da cidade. No início da tarde desta terça, cerca de 40 caminhões ocuparam as faixas laterais da pista central da Avenida Antonio Pinto Duarte.

Os manifestantes utilizaram a estrutura do portal para estender uma enorme faixa verde e amarela. Um equipamento de som reproduzia a todo momento o hino nacional. A maior parte dos caminhões tinham faixas com pedido de intervenção militar. Em um deles, a frase em que rechaçam o acordo que tirou outros caminhoneiros das estradas: “com corruptos não há negociação”. A previsão inicial era de que eles permaneceriam no local por 24 horas, mas os manifestantes afirmaram que não há a intenção de sair. “Nós só vamos parar quando esse governo corrupto e incompetente cair” disse um deles, que pediu para não ser identificado.





























TRANQUILO. No sistema Anhanguera-Bandeirantes, o dia foi de tranquilidade segundo assessoria de imprensa da concessionária AutoBAn. No final da tarde não havia nenhuma manifestação na Bandeirantes (SP-348). Já na Anhanguera foram registrados protestos nos dois sentidos da via no km 148, em Limeira. Não houve fechamento de faixas, retenção de veículos de cargas nem congestionamentos.