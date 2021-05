Caminhão tomba na SP-304 no entroncamento com a Rodovia dos Bandeirantes

Por conta do acidente, foi necessária a interdição das faixas 1 e 2 no km 140, com desvio do tráfego pelo acostamento

Trabalho de remoção da carreta na manhã desta terça-feira - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Um caminhou tombou na SP-304, em Santa Bárbara d’Oeste, no km 140, nas proximidades do entroncamento com a Rodovia dos Bandeirantes, na manhã desta terça-feira (11).

Por conta do acidente, foi necessária a interdição das faixas 1 e 2 e o tráfego está sendo desviado pelo acostamento. De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), há uma vítima leve.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Segundo informações da PMR, o motorista seguia pela SP-304 sentido capital e nas proximidades do entroncamento com a Rodovia dos Bandeirantes tombou. Houve derramamento da carga de soja que estava no caminhão. Não há detalhes sobre o que possa ter causado o acidente.