Caminhão roubado em Hortolândia é localizado pela PM em Americana

Quatro ladrões participaram do crime; carga recuperada está avaliada em R$ 45 mil

Quatro homens, sendo um armado, roubaram um caminhão em Hortolândia, fizeram o motorista refém e o liberaram em Sumaré. Na sequência, o grupo abandonou o veículo em Americana, antes da chegada da PM (Polícia Militar). O crime aconteceu entre a noite de quinta-feira (8) e madrugada desta sexta-feira (9).

Esposa estranhou a demora do marido e avisou a seguradora, que por meio do rastreador, soube que o veículo estava no Monte Verde em Americana – Foto: Polícia Militar / Divulgação

O caminhão estava carregado com canos e foi encontrado no bairro Monte Verde após alerta da seguradora. A carga, que foi recuperada, está avaliada em R$ 45 mil.

De acordo com relato da vítima aos policiais militares, por volta de 23h30 ele estava em Hortolândia com o caminhão parado, momento em que um homem armado e usando uma toca ninja entrou no veículo e anunciou o assalto. Na sequência, um segundo criminoso ocupou o espaço e ambos obrigaram o motorista a dirigir sentido Sumaré.

Alguns metros após a abordagem, os ladrões mandaram o motorista estacionar e entrar em um carro, um Gol, onde estavam outros dois assaltantes.

Ainda segundo a vítima, a sua esposa estranhando o tempo de retorno para a casa entrou em contato com a empresa, responsável pela carga e informou sobre a demora e por esse motivo, a companhia contatou a seguradora.

Durante pesquisa, a seguradora, por meio do rastreador do caminhão, descobriu que o veículo estava em Americana, trajeto não previsto e então acionou a PM.

Com a notificação, por volta de 0h30, os militares se dirigiram ao local informado e no Monte Verde encontraram o caminhão e o Gol utilizado no sequestro, porém não havia nenhum ocupante. Segundo a PM, os canos estavam sendo descarregados e a suspeita é que os ladrões tenham sido avisados sobre a chegada das viaturas e fugiram.

Apesar da busca local, nenhum suspeito foi encontrado.

Criminosos descarregavam o caminhão quando souberam da chegada da PM e fugiram – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Mais tarde, os militares também encontraram o motorista do caminhão, que tinha sido liberado pelo grupo na cidade de Sumaré. De acordo com a vítima, não houve agressões.

O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.