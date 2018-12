Câmaras da região elegem presidentes para 2019

As câmaras de Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré elegeram nesta semana os novos presidentes para o biênio 2019/2020. Os parlamentares também decidiram os vice-presidentes, 1º e 2º secretários. A Câmara de Americana realizará a eleição da Mesa Diretora no dia 21 de dezembro.

Foto: Câmara de S.Bárbara / Divulgação

Nesta quarta-feira, o vereador Felipe Sanches (PSC) foi eleito para presidir a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste no biênio 2019/2020. Farão parte da mesa diretora os vereadores Cláudio Peressim (Patriota), Alex Backer (PRB) e Celso da Bicicletaria (PPS), respectivamente para os cargos de vice-presidente, 1º e 2º secretários.

A chapa liderada por Sanches contou com os votos da base de apoio ao prefeito Denis Andia (PV) para derrotar José Antonio Ferreira, o Dr. José (PSDB), candidato de oposição. Além do tucano, faziam parte do grupo Paulo Monaro (SD), Carlão Motorista (PDT) e Jesus Vendedor (DEM).

Foto: Câmara de Nova Odessa / Divulgação

Após a 42ª sessão ordinária, a última do ano legislativo na Câmara de Nova Odessa, realizada na segunda-feira, o vereador Vagner Barilon (PSDB) foi eleito presidente do legislativo novaodessense para o biênio 2019-2020. A Mesa Diretora da Câmara de Nova Odessa também foi eleita e ficou composta da seguinte forma: 1º vice-presidente Avelino Xavier Alves, o Poneis (PSDB); como primeiro secretário foi eleito Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (MDB) e como segundo secretário o vereador Tiago Lobo (PCdoB). Foto: Divulgação

A Câmara de Hortolândia realizou a eleição na segunda-feira. Com chapa única e por dezesseis votos favoráveis, foi declarado presidente o vereador Valdecir Alves Pereira (PSD), o Nego. Cleuzer Marques de Lima (PDT), o John Lenon, foi eleito vice-presidente, enquanto Daniel Laranjeira (PSD) e Fransksmar Messias Barboza (PRB), o Frank, ocuparão os cargos de 1º e 2º secretários, respectivamente. Foto: Divulgação

O vereador Willian Souza (PT) foi eleito presidente da Câmara de Sumaré para o biênio 2019/2020 em eleição da nova Mesa Diretora ocorrida na noite desta terça-feira (11), durante a última sessão do ano. Candidato da chapa 02, Willian recebeu 11 votos e vai substituir o vereador Joel Cardoso da Luz (SDD) no comanda da Casa. O vereador Edgardo Cabral (PRB) será o vice-presidente, enquanto os vereadores João Maioral (PDT) e Eduardo Lima (PPS) serão 1º e 2º secretários, respectivamente.