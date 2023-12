Calor aumenta a partir desta quinta com temperaturas podendo atingir 36ºC

Apesar do alerta sobre a chegada de uma onda de calor, com previsões de termômetros atingindo a marca dos 40ºC, as temperaturas na região de Americana não devem ultrapassar os 36ºC nos próximos dias.

Nesta terça-feira (12), o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) registrou máxima de 31ºC, com uma previsão de 32ºC para quarta.

Uma onda de calor é caracterizada quando a temperatura se mantém cinco graus acima da média por um período de três a cinco dias.

De acordo com o Climatempo, esse fenômeno está previsto para atingir sete estados e o Distrito Federal, de 14 a 20 de dezembro.

Calor vai se intensificar nos próximos dias nas cidades da região – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A meteorologista do Cepagri, Ana Ávila, esclarece que, embora o calorão possa atingir os 40ºC no oeste de São Paulo, na região de Americana a temperatura deve se estabilizar, atingindo no máximo 36ºC no domingo e segunda.

“O calor se intensificará na quinta, com máxima de 33ºC, chegando a 36ºC no domingo e segunda. A tendência é que persista até terça e depois diminua, voltando à normalidade entre 20ºC e 29ºC.”

A previsão para esta quinta na região indica que o ar seco começará a perder força devido à entrada de umidade, resultando em variações na nebulosidade, com momentos de sol predominante pela manhã e aumento de nuvens à tarde, podendo ocasionar pancadas rápidas e isoladas de chuva, embora as chances sejam consideradas pequenas.

Final de semana

Essas condições climáticas devem se manter na sexta e no final de semana, com probabilidades relativamente maiores de chuva, também na forma de pancadas.

As temperaturas continuarão em ascensão, e chuvas mais regulares são esperadas para a próxima semana.

Ana destaca a importância de precauções nos próximos dias e noites. Recomendações incluem hidratação constante, ambientes arejados, evitando exposição solar entre 10 e 16 horas, uso de roupas leves e claras para regulação térmica, e a escolha por refeições balanceadas.