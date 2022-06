Caged: RPT registra saldo de 1.694 novos empregos em abril

Em abril, a RPT (Região do Polo Têxtil) registrou 1.694 novos empregos formais, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta segunda-feira. O saldo positivo é resultado do número de admissões registradas, 11.874, menos a quantidade de desligamentos no mês, 10.180.

Todos os cinco municípios da região apresentaram mais admissões que demissões. Em Americana, o número de novos empregos formais gerados foi de 3.447; em Santa Bárbara d’Oeste, 2.513; em Nova Odessa, 1.084; Sumaré, 2.672 e, em Hortolândia, 2.158.

O saldo de contratações e desligamentos em abril (1.694) foi 31% menor em relação a março, que registrou 2.477 novos empregos – foram 13.820 admissões e 11.343 demissões. Mas em comparação com abril de 2021, que registrou 871 de novos empregos formais, o aumento ficou em 94%.

PÓS-PANDEMIA. Eliane Rosandiski, professora e economista do Observatório da PUC-Campinas, afirma que o saldo positivo de contratações está relacionado com a recomposição do emprego provocado pelo período pós-pandemia e o fim das medidas de distanciamento social.

Porém, a especialista alerta: “a recuperação está mais lenta do que esperávamos. Desemprego alto, informalidade, baixos salários, inflação, guerra. Tudo isso coloca um freio [no crescimento]”.

Cada cidade apresentou um setor diferente para justificar a alta. Em Americana, o setor de serviços foi o que mais gerou vagas, 1.492 – com destaque para a área de saúde e serviço social, com 217 posições.