Café Cassiano comemora os 60 anos com sorteio de carro, moto, smartphones e TV

Tradição unindo gerações. Essa é a mensagem da campanha comemorativa do Café Cassiano para celebrar seus 60 anos de fundação e que vai brindar os consumidores com a possibilidade de participarem do Aniversário Premiado, ação promocional que vai sortear cinco prêmios incríveis: um carro zero quilômetro, uma moto, uma TV e dois smartphones. A intenção é valorizar a fidelidade dos consumidores nestas seis décadas.

A campanha promocional segue até o dia 17 de setembro. O sorteio será realizado no dia 18 de setembro, pela Loteria Federal – modalidade Número da Sorte. Os prêmios são: uma Samsung Smart TV 4K Crystal UHD; um smartphone iPhone SE Apple 64 GB, 4.7”; um smartphone iPhone 11 Apple 64 GB, 6.1”, 12MP; uma moto Honda 160 Fan 0Km, modelo 2020/2021 e um Hyundai HB20 Sense, modelo 2020/2021. A iniciativa da Torrefações Noivacolinenses inclui também a marca Café Morro Grande.

Para participar, basta se cadastrar no site. O participante deve preencher o formulário e anexar a foto do cupom e marcar quais produtos foram adquiridos. Após o cadastro, o participante automaticamente receberá seu número da sorte com o qual estará concorrendo aos prêmios.

O número da sorte ficará disponível para consulta no cadastro. Cada produto vale um Número da Sorte e não há limite de cadastramento, ou seja, quanto mais cupons cadastrados, maiores as chances no sorteio. O regulamento completo está disponível para consulta também no site e redes sociais do Café Cassiano. Vale lembrar que o consumidor deverá guardar o cupom fiscal original para apresentá-lo caso seja exigido no momento da entrega do prêmio.

A realização dos sorteios, na opinião da diretora de Marketing do Café Cassiano, Lia Lima Gatti Hölfling, foi a maneira escolhida para celebrar os 60 anos de empresa e uma forma especial de presentear os consumidores.

“Temos uma tradição que une gerações. Essa sinergia, esse respeito aos consumidores, o cuidado em cada etapa do nosso processo industrial são pontos prioritários desde nossa fundação. São laços que nos unem diariamente. Queremos que a data fique na memória e seja um momento de confraternização, um Aniversário Premiado para todos”, explica.

A diretora comenta que a mecânica dos sorteios foi desenvolvida por uma empresa especializada em promoções para o varejo, com o intuito de facilitar o cadastro e a participação dos clientes.

“Pensamos uma dinâmica fácil e rápida para que nossos clientes curtam participar. As expectativas são muito positivas em relação às adesões. Nascemos há 60 anos como uma torrefação que acredita no potencial do café de transformar momentos corriqueiros em sublimes, criando conexões, estreitando laços e unindo famílias em volta da mesa para compartilhar memórias com cheirinho de café”.

Histórico. A história do Café Cassiano começou a ser escrita em 1961 e, até hoje, mantém-se atualizada, sempre acrescida de novos capítulos, que detalham grandes conquistas. O Café Cassiano é uma marca moderna, consciente de sua responsabilidade social e que não abre mão de oferecer um grande café para os bons momentos de seus consumidores. Numa mistura harmônica entre tradição e modernidade, a empresa incentiva o compromisso e a responsabilidade entre todos os envolvidos em seu processo de produção.

Uma cuidadosa seleção de grãos é o primeiro passo, que segue por torradores e moinhos de alta tecnologia, rigoroso controle de qualidade e perfeita padronização até a chegar à mesa dos consumidores. O mix conta com opções para todos os paladares.

ANIVERSÁRIO PREMIADO

Sorteios comemorativos aos 60 anos do Café Cassiano

Realização: Torrefações Noivacolinenses – TNL Cafés

Marcas participantes: Café Cassiano e Café Morro Grande

Período para cadastramento dos cupons fiscais: 17 de maio a 17 de setembro de 2021

Data do sorteio Loteria Federal: 18 de setembro de 2021

Prêmios

1 Samsung Smart TV 4K Crystal UHD

1 iPhone SE Apple 64 GB, 4.7”

1 iPhone 11 Apple 64 GB, 6.1”, 12MP

1 Moto Honda 160 Fan 0km, modelo 2020/2021

1 Automóvel Hyundai HB20 Sense, modelo 2020/2021

Certificado de Autorização Secap/ME nº 01.011777/2021

Regulamento e informações: www.aniversariopremiado.com.br.