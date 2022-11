CadÚnico precisa ser atualizado por 2,5 mil famílias na Região do Polo Têxtil

Os inscritos no CadÚnico têm esta sexta-feira para atualizarem o cadastro e continuarem a ter direito a benefícios sociais como o Auxílio Brasil, a Tarifa Social da Energia Elétrica e outros serviços assistenciais. Ao todo, na RPT (Região do Polo Têxtil), 2.505 famílias correm risco de perderem acesso aos programas.

Americana é a cidade com o maior número de famílias pendentes. Das 15 mil cadastradas, 1.500, ou 10%, ainda precisam atualizar as informações.

O problema virou assunto na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos nesta semana. Foi aberto um chamamento público para a contratação de uma OSC (Organização da Sociedade Civil) que ficará responsável pelo serviço.

Outro município com porcentagem elevada é Nova Odessa, com 8,37%, ou 332 de 3.967 famílias. “Nas últimas semanas já realizamos os agendamentos necessários para a atualização do cadastro, e a maioria das famílias que precisavam já realizou a atualização do CadÚnico. O atendimento diário prossegue”, justificou a prefeitura em nota.

Os outros municípios da região estão com menos de 2% dos cadastros desatualizados. Em Santa Bárbara d’Oeste, 195 famílias de 10.800 ainda precisam atualizar a renda declarada no cadastro. Hortolândia tem 318 famílias de 27.724 com risco de perderem os benefícios.

Ação da Prefeitura de Hortolândia para atualização do Cadastro Único – Foto: Prefeitura de Hortolândia / DIvulgação

A cidade com a atualização mais avançada é Sumaré: apenas 160 famílias de 30 mil precisam ratificar as informações.

“Nesta semana, em razão das inscrições do Programa Prospera Família, que usa como base o CadÚnico, ações itinerantes pelas regiões da cidade ofereceram tanto a inclusão no cadastramento quanto a atualização das informações de quem já faz parte”, explicou a Prefeitura de Sumaré.

“Em razão do programa estadual, que teve as inscrições prorrogadas até o dia 16, foi intensificada a busca ativa para atendimento no horário já mencionado nos CRASs e no Centro Administrativo de Nova Veneza”, completou.

DOCUMENTOS. A atualização do CadÚnico foi prorrogada pelo Governo Federal do dia 14 de outubro até 11 de novembro. O responsável familiar deve levar a uma das unidades responsáveis pelo cadastramento CPF ou o Título de Eleitor. Já dos outros componentes da família é exigido CPF, Certidão de Nascimento ou o RG.

Para ter direito ao Auxílio Brasil, atualmente considerado o principal benefício do CadÚnico, é necessário ter renda per capita mensal de até R$ 105 para famílias em extrema pobreza; ou renda per capita mensal entre R$ 105,01 e R$ 210, para famílias em estado de pobreza que possuam crianças, adolescentes e jovens até 21 anos incompletos e gestantes.